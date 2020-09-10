Первый настоящий воздушный бой между ИИ и человеком запланирован на 2024 год

Управление перспективных исследовательских проектов DARPA планирует провести первый учебный воздушный бой между искусственным интеллектом и живым пилотом в 2024 году. В нем будут использоваться реальные истребители F-16, заявил министр обороны США Марк Эспер на форуме.

Это решение было принято после серии виртуальных боев, проведенной в конце августа 2020 года, пишет агентство ТАСС. Тогда ИИ разгромил опытного летчика-истребителя ВВС США во всех пяти схватках. Впрочем, вооружение было ограничено: никаких ракет, противники могли пользоваться только встроенными авиационными пушками.

Как поясняет DARPA, программа создания авиационного ИИ стартовала в 2019 году. В ней приняли участие сразу восемь компаний. Сначала разработчики должны были соревноваться между друг другом, а победитель получал право сразиться с настоящим пилотом.