Волшебная сила дружбы: в СМИ утекла переписка Трампа и Кима

Лидер КНДР Ким Чен Ын, обращаясь к президенту США Дональду Трампу, не раз называл его в письмах "ваше превосходительство", а также сравнивал их "особую дружбу" с "волшебной силой". Об этом сообщил телеканал CNN, получивший в свое распоряжение расшифровку двух посланий.

Известный журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге "Ярость" планирует раскрыть детали переписки Трампа и Ким Чен Ына​​​. Отмечается, что у Вудворда есть доступ к 27 письмам, которыми обменялись лидеры двух стран.

"Я также полагаю, что глубокая и особая дружба между нами будет действовать как волшебная сила, которая приведет к прогрессу в отношениях между КНДР и США и устранит все преграды, которые стоят перед нами на пути к изменениям, которых мы стремимся достичь", – пишет лидер КНДР в письме к Трампу от 10 июня 2019 года.

Вудворд сообщил, что в письмах лидеров часто звучат заявления о "о личной верности, которые могли бы произнести рыцари Круглого стола или, возможно, кавалеры".

Журналист отмечает, что письма Трампа более прямолинейные, но также содержат много лести, передает РИА Новости.

Вудворд утверждает, что после обсуждения с лидером КНДР вероятного демонтажа некоторых ядерных объектов Трамп приглашал Ким Чен Ына в кино и "сыграть раунд в гольф".

Известно, что Трамп предупредил журналиста, чтобы тот "не высмеивал Кима". Он сказал Вудворду, что лидер КНДР рассказывал ему все, например, представил ему описание убийства дяди.

Как сообщалось, в декабре 2013 года в КНДР был казнен дядя Ким Чен Ына — Чан Сон Тхэк, считавшийся его наставником. Ему предъявили ряд обвинений, в том числе в предательстве.

Трамп и лидер КНДР часто обменивались письмами. Их содержание засекречено, однако сам американский лидер называл их "прекрасными письмами", а один раз заявил, что они с Кимом "влюбились друг в друга".

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в Сингапуре 12 июня 2018 года, тогда они договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР.