Истребители Rafale официально встали на вооружение ВВС Индии

Франция поставила Военно-воздушным силам Индии пять истребителей Rafale. Церемония приема на вооружение новых боевых машин состоялась на авиабазе "Амбала", что в 200 километрах от Нью-Дели. В ней приняли участие министр обороны Франции Флоранс Парли и ее индийский коллега Раджнатх Сингх, сообщает агентство ТАСС.

Контракт на 36 истребителей Rafale был подписан в 2016 году. Общая стоимость сделки оценивается в 8,8 миллиардов долларов. Первые пять самолетов доставили в Индию в конце июля 2020 года.

Как заявил Раджнатх Сингх, постановка истребителей на вооружение свидетельствует об укреплении сотрудничества двух стран. Кроме того, министр обороны призвал французов вкладываться в индийский оборонно-промышленный комплекс.

Журналисты уточняют, что во время торжественной церемонии в небо над авиабазой "Амбала" поднялись истребители Rafale, Су-30МКИ и Jaguar.

Rafale – многоцелевой истребитель. Предельная скорость самолета достигает 1,8 Маха, то есть более двух тысяч километров в час. На 13 точках подвески размещается до 9 тонн груза: баки с топливом, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля" и управляемые бомбы.