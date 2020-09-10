ЦСКА по буллитам обыграл на выезде "Сибирь"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на выезде в серии буллитов переиграл новосибирскую "Сибирь".

Основное время завершилось со счетом 1:1. У гостей отличился Антон Слепышев (21-я минута), а у хозяев льда – Дмитрий Саюстов (31). Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались армейцы – 3:1, победный бросок на счету Андрея Локтионова.

ЦСКА одержал третью победу кряду и с семью очками лидирует в Западной конференции, а "Сибирь", потерпевшая поражение в четвертой игре подряд, расположилась на десятой строчке Востока, имея в активе один балл.

В следующем матче "регулярки" КХЛ москвичи в субботу, 12 сентября, сыграют с хабаровским "Амуром", а новосибирцы в тот же день примут пекинский "Куньлунь Ред Стар".