Хоккеисты ЦСКА дожали "Барыс" в серии буллитов

В Нур-Султане завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Барысом" и московским ЦСКА. Игра между казахстанским и российским клубами получилась крайне упорной. Лишь в серии буллитов гости вырвали победу у хозяев льда.

Основное и дополнительно время закончилось со счетом 1:1. "Барыс" вышел вперед на 33-й минуте игры усилиями Никиты Михайлиса. Армейцы отыгрались на 58-й минуте. За гостей отличился Александр Попов. Победу ЦСКА в матче принес Константин Окулов, реализовавший решающий буллит.

Московские армейцы одержали пятую победу подряд. "Барыс" же проиграл второй матч кряду.