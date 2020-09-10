Тренер ЦСКА Никитин: ребята заслужили победу в матче с "Сибирью"

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал игру своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири". Армейцы одержали победу в серии буллитов.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У гостей отличился Антон Слепышев (21-я минута), а у хозяев льда – Дмитрий Саюстов (31). Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались армейцы – 3:1, победный бросок на счету Андрея Локтионова.

"Тяжелый матч получился, хорошо играли вратари, – приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА. – У нас были ненужные удаления. Ребята – молодчики, они заслужили победу".

Москвичи одержали третью победу кряду и с семью очками лидируют в Западной конференции, а "Сибирь", потерпевшая поражение в четвертой игре подряд, расположилась на десятой строчке Востока, имея в активе один балл.