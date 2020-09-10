Не только хобби, но и работа: рыбаки-любители смогут продавать свой улов

Рыбакам-любителям разрешат продавать свой улов. Пилотный проект в скором времени стартует в Мурманской области — об этом по итогам заседания профильной правительственной комиссии рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. На том же совещании обсуждали также инициативу ограничить перевозку красной икры из регионов для личного пользования. Как будут реализованы эти меры?

Поймать и продать, больше не боясь оказаться вне закона. Совсем скоро российские рыбаки-любители смогут официально зарабатывать своим хобби, причем независимо от вида рыбалки: морской, озерной или речной.

Первым в стране сдавать свой улов разрешат жителям Мурманской области — местные власти сами вышли с инициативой нового законопроекта.

"К сожалению, много жителей наших прибрежных поселков уже не один срок получали за то, чем занимались они, их отцы и деды. Наша задача, инициатива, с которой я обратился к президенту, заключается в том, чтобы у рыбака вообще не было бюрократических проблем: пришел с моря, сдал улов, получил свои деньги, пошел к семье", — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сдавать рыбу будут в официальные пункты приема. Здесь же улов на предмет безопасности будут проверять специалисты. После этого рыбу отправят на рынки с минимальной наценкой. Такая схема позволит и улучшить качество продукции, и снизить ее стоимость, а рыбакам, как минимум, окупить выходы в море.

Сами же рыбаки получат статус самозанятых. Сведется к минимуму и бумажная волокита — по проекту закона все необходимые для рыбалки документы им будут выдавать сроком на один год.

"Такие поправки в законодательство должны предусматривать, безусловно, поддержку наших граждан, для которых улов, добытый в рамках любительского рыболовства, является единственным источником дохода. Было предложено для таких граждан использовать хорошо себя зарекомендовавший институт самозанятых граждан, если другой работы у человека просто нет", — сообщила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Результатов эксперимента с интересом ждут завсегдатаи и других российских рыбных мест — излишки своего улова были бы рады продавать и волжане. Вот что думает рыбак из Самары Сергей Князев:

— Я думаю, что это только расширит наши возможности, если мы на законодательном уровне станем не просто рыбаками-любителями, а самозанятыми личностями. Это внесет спокойствие в семью. Утром, когда ты уходишь на рыбалку, и жена задает тебе вопрос "Куда опять собрался?", ты говоришь, что на работу.

Вступление закона в силу поможет не только увеличить количество доступной рыбы в регионе, но и сможет существенно улучшить уровень жизни рыбаков, делая их работу легальной. Только по примерным подсчетам в Мурманской области рыбной ловлей на постоянной основе занимаются свыше тысячи человек. Кроме того, ближайшие изменения коснутся и деликатесов: провозить свыше десяти килограммов красной икры на человека без сопроводительных документов будет строго запрещено. Вот как это объяснила Виктория Абрамченко:

— Сделано это для того, чтобы снизить браконьерство. К слову, подобная мера, введенная ранее для черной икры, позволила серьезно сократить уровень ее нелегальной добычи.