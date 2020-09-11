Российский препарат от коронавируса получил признание китайских ученых

Российский препарат от коронавируса COVID-19 "Триазавирин" получил признание в КНР. Китайские ученые подтвердили его эффективность в борьбе с новой инфекцией.

Лекарство было направлено в Китай для испытаний в феврале, уточняет РИА Новости. Это было сделано по просьбе китайской стороны – генерального консульства в Екатеринбурге.

В Харбинском медуниверситете Ян Баофэна подтвердили, что "Триазавирин" сокращает продолжительность заболевания, смягчает его симптомы, в целом имеет положительный эффект в лечении коронавируса. В КНР утвердили протокол клинического исследования: в десяти больницах провинции Хэйлунцзян идут исследования препарата.

Исследования – "дважды слепые": препарат получает контрольная группа, а также пациенты, которым неизвестно, что им дают. В испытаниях участвуют пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания – всего 245 человек. Такие же испытания проводятся в некоторых больницах Екатеринбурга.