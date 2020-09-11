Захарова высказалась по Навальному, санкциям и вмешательству

Россия удивлена заявлениями Чехии о намерении обусловить проведение консультаций с РФ состоянием Алексея Навального, это не имеет никакого отношения к взаимодействию двух стран.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Прага неоднократно заявляла о желании начать консультации с Москвой, но с недавних пор, по словам Захаровой, начала выдвигать условия для диалога – то по ситуации с Белоруссией, то в связи с российским гражданином.

Представитель МИД РФ задалась вопросом: какое это имеет отношение к российско-чешским отношениям и ответила: "никакого".

Комментируя очередное продление антироссийских санкций Евросоюза из-за ситуации на Украине, Захарова подчеркнула, что этот шаг укладывается в деструктивную политику Брюсселя по отношению к России.

Говоря о об американских санкциях в отношении троих россиян, которых обвинили в попытке повлиять на выборы в США, дипломат заявила, что Вашингтон настроен на обострение отношение с Москвой, что вызывает сожаление.

Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивалась в выборы в других странах и не собирается этого делать в будущем.