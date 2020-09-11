Спустя 30 лет Агузарова выпустила новый альбом со старыми песнями

Эпатажная певица – 58-летняя экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова, полтора года назад вновь кардинально изменившая свой имидж, впервые почти за 30 лет выпустила сольный альбом.

Его Агузарова представила в Сети, пластинка названа "Королева Сансета".

В альбоме собрано 12 композиций, но все они – не новые. Песни в разные годы звучали со сцены или были залиты в Интернет.

Самая старая из вошедших в новый альбом Агузаровой – композиция "Не упрекай", известная еще с конца XX века.

Над сборником певица работала в Петербурге, Москве, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе, пишет издание Intermedia.

До сих пор единственным сольником Агузаровой был "Русский альбом", записанный еще в 1991 году.