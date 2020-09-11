11 сентября 2020 12:33 ГТРК "Владивосток"

За время карантина детский сад в приморском поселке оккупировали шершни

ДВРПСО МЧС России

Опасные насекомые поселились за время самоизоляции на территории детского сада в приморском поселке Волчанец, расположенном в Партизанском районе. Как передает ГТРК "Владивосток" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", прямо на игровой площадке сделали себе гнездо шершни. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Руководство сада обратилось за помощью в Находкинский филиал ПСО. Специалисты приехали в защитных костюмах и противогазах. Выяснилось, что гнездо находится на дереве под скворечником. Спасателям удалось осторожно снять его с дерева и уничтожить в безопасном месте.

По словам специалистов, скорее всего, насекомые обустроились на территории учреждения еще летом, когда из-за карантина сад пустовал. К счастью, обиталище крупных ос вовремя заметили, и шершни не успели никого укусить. Детей и воспитателей даже не пришлось эвакуировать.

Кстати, только за сентябрь находкинские спасатели уже пять раз выезжали по вызову на защиту от насекомых.

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