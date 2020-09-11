Отказавшаяся надеть бахилы фельдшер засудила ростовскую семью за скандальное видео

Фельдшер из Ростова-на-Дону Ирина Ганоцкая выиграла суд у семьи, которая не пустила ее к пациенту из-за отказа надеть бахилы. Супруга главы семейства, которому и требовалась помощь, сняла медика на видео и выложила в Сеть, после чего сотрудница подстанции скорой помощи №3 обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда.

Наделавший шуму случай произошел еще 8 декабря 2019 года. Ганоцкая попыталась пройти в комнату к больному, но его жена подняла крик из-за отсутствия бахил. Слова фельдшера о том, что бахилы запрещены по технике безопасности, женщина слушать не стала. После недолгих препирательств медик покинула квартиру, а к вечеру ей уже перемывали косточки в соцсетях, где и был опубликован ролик. Терпеть такое отношение Ирина не стала и обратилась с заявлением в суд.

Устроившая скандал женщина на заседания не приходила, ее супруг, как отмечает 1rnd, появился только один раз. В итоге суд удовлетворил иск, обязав семью выплатить фельдшеру 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Таким образом суд подтвердил право медиков не надевать бахилы при посещении пациентов на дому.