Стивен Сигал озаботился проблемой Байкала

Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал считает, что необходимо привлекать СМИ к проблеме загрязнения Байкала.

Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал​​​, передает РИА Новости.

На пресс-конференции актер рассказал, что он с малых лет пытается помогать экологии и окружающей среде.

По словам Сигала, одной из задач проекта является ужесточение уголовной ответственности за загрязнение Байкала, поскольку оно обеспечивает водой не только Россию, но и планету, и любой человек, который загрязняет его, загрязняет планету в целом.

"Мы это делаем для Матушки-Земли, для неба, для воздуха, ведь именно из этого мы получаем пищу и воду. Наша задача – создать систему, которая поможет усилить иммунитет, чтобы мы меньше болели", – добавил актер.