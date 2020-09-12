В Германии хотят исправить гендерное неравенство в армейских званиях

Министерство обороны ФРГ планирует изменить название воинских званий. Сейчас, обращаясь к женщине-военной, добавляют приставку "фрау". Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр должна получить это предложение 15 сентября. Как по этой инициативе будут обращаться к дамам на службе?

Сержант, боцман, подполковник: до сих пор в Бундесвере нет женских чинов. В министерстве обороны Германии хотят исправить эту так называемую гендерную несправедливость и обсуждают поправку, пишет немецкий "Шпигель". То есть в случае, если женщина получает высшее офицерское звание, к привычному слову генерал добавляется окончание "ин", превращая таким образом обычного генерала в генерала женского рода. Это не аналог русской генеральше, но для немецкого уха будет звучать примерно так.



"Это только издевательство над языком. Я очень хорошо знаком с многими военными из Бундесвера. У них и так вызывает много вопросов женское командование, а если будет еще введено это "ин" – это чистой воды такой сексизм, феминизм и не более того", – говорит Александр Сосновский, главный редактор немецкого журнала World Economy.



Пресловутая европейская толерантность стучится в двери Бундесвера. Не мудрено, говорят эксперты, ведь министр обороны ФРГ – фрау, и в армии служит все больше и больше женщин, на сегодняшний момент их 10 процентов от общего состава военнослужащих. К слову, сами представительницы прекрасной половины человечества, проходящие службу, скептически относятся к уже не новой инициативе. В Бундестаге говорят о том, что у немецкой армии множество других серьезных проблем, нежели гендерное неравенство.

"Конечно, хорошо думать о языке, свободном от дискриминации. Когда я разговариваю с женщинами-солдатами, то они жалуются не на то, как к ней обращаются по званию, а на отсутствие, например, бронежилетов, а еще слишком мало сапог с женскими размерами", – говорит депутат Бундестага Симтье Меллер.

Сегодня такие изменения пока обсуждают в армии Германии, но кто знает, что будет завтра?



"Мы видим ситуацию, доходящую до абсурда. Недаром же европейские гендерные исследователи насчитали 74 гендера. Оказывается, пол – это не биологическая сущность, а социальная. Человек может сам выбирать себе из этих 74 категорий. Единственно, языковые формы под 74 гендера вряд ли кто-то сможет когда-то придумать", – считает Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН.



В Канаде тоже интересно. Англоговорящие военно-морские силы всего мира десятилетиями, если не столетиями, называли своих младших матросов "seaman". Но настали, как говорится, времена всеобщего равенства, и руководство канадского флота задумывается заменить слово моряк в званиях гендерно-нейтральным термином.



Однако юристы считают, что решение Королевского военно-морского флота Канады изменить титулы своих младших чинов не имеет юридической силы. Дело в том, что Минобороны страны не использовало надлежащие инструменты для изменения правил, регулирующих порядок в флоте.

Ну и верх европейской толерантности – Испания. Там прокуратура хочет запретить дорожный знак "Осторожно, дети", так как им показалось, что графическое изображение мальчика на знаке является доминирующим над девочкой, которая якобы оказалась в ситуации зависимости и подчинения, что является гендерным неравенством.