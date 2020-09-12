Никита Кучеров спровоцировал драку хоккеистов "Айлендерс" и "Тампа-Бэй"

Матч полуфинала Кубка Стэнли между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" запомнилась дракой хоккеистов двух команд. Потасовка стала следствием грубого нарушения правил со стороны нападающего "молний" Никиты Кучерова.

В конце встречи российский нападающий ударил клюшкой устремившегося к пустым воротам нападающего Жана-Габриеля Пажо. В итоге возникла драка с участием шести хоккеистов – по три из каждой из команд. Со стороны "Лайтнинг" в драке участвовали Михаил Сергачев и Виктор Хедман.

Все участники потасовки были удалены до конца встречи. Не исключено, что к КУчерову, как инициатору драки будет применено более жесткое наказание.