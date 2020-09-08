Кучеров набрал 5 очков, помог "Тампе" разгромить "Айлендерс" и стал новым рекордсменом "молний"

Российский хоккеист американского клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Ники Кучеров помог своему клубу добиться победы в первом матче финальной серии Восточной конференции против "Нью-Йорк Айлендерс". Россиянин набрал пять очков, команда выиграла со счетом 8:2, а сам Никита стал рекордсменом "молний".

Кучеров стал одним из двух героев встречи, отличившись одной заброшенной шайбой и совершив четыре результативные передачи. Вместе с ним пять очков набрал его партнер по команде Брэйден Пойнт: у него 2 гола и 3 передачи. Помимо них в составе победителей тремя очками отличился Виктор Хедман (1+2), два гола в активе Янни Гурда, по одной шайбе в активе Райана Макдоны и Ондржей Палаты. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска из 25, Михаил Сергачев совершил один результативный пас.

"Островитяне" из Нью-Йорка смогли ответить двумя точными бросками в исполнении Джордана Эберле и Ника Ледди.

Таким образом, "Тампа" повела в финальной серии Востока со счетом 1:0.

Отметим, что заброшенная шайба Кучерова стал для российского нападающего 34-й в Кубке Стэнли, благодаря чему он стал обладателем нового клубного рекорда результативности в плей-офф НХЛ. Ранее им владел Мартен Сен-Луи (33).