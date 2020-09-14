Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Айлендерс" в плей-офф НХЛ

В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне обыграла команду "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1.

В составе победителей встречи голами отметились Блейк Коулман (32-я минута), Ондржей Палат (32), Брейден Пойнт (44) и Патрик Марун (58), а у "островитян" единственную шайбу на 32-й минуте забросил Брок Нельсон.

Российский форвард "молний" Никита Кучеров провел на льду 19 минут 40 секунд, отдал две результативные передачи, завершил встречу с показателем полезности "+2" и был признан третьей звездой встречи.

Другой россиянин из "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам, а также записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев отыграл 18 минут, но результативными действиями не отметился.

Первые три матча завершились двумя победами "Лайтнинг" (8:2, 2:1) и одной викторией "Нью-Йорка" (5:3). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "молний". Следующий матч состоится в среду, 16 сентября.