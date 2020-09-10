Кубок Стэнли. Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Нью-Йорком"

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" ведет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0. Накануне "молнии" выиграли второй матч (2:1), уступая по его ходу 0:1. Решающий гол за 9 секунд до сирены на первый перерыв забил россиянин Никита Кучеров.

Ставки в оставшихся матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги настолько высоки, что борьба реально идет не на жизнь, а на смерть. В игре "Тампы" и "Нью-Йорка" получил травму лучший бомбардир "Лайтнигг" Пойнт. В его отсутствие лучшим в команде снова стал Кучеров.

Все голы в этой встрече были забиты в первом периоде. Мартин на 1-й минуте вывел "островитян" вперед и "Тампа" долго собиралась, чтобы отыграться. Но затем "молнии" забросили две шайбы за две минуты в концовке периода (Хедман и Кучеров) и сохранили минимальный перевес до конца игры.