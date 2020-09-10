НХЛ. Василевский назван лучшим игроком полуфинала плей-офф

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский стал одним из героев полуфинальной встречи Кубка Стэнли против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1). Голкипер отразил 27 бросков из 28 и был назван лучшим игроком матча.

Как уже сообщали Вести.Ru, победную шайбу в игре забросил другой россиянин Никита Кучеров. Однако эксперты не переоценили вклад Василевского в успех "молний". Эта победа над клубом из Нью-Йорка в полуфинальной серии стала для вратаря шестой подряд в плей-офф. "Тампа" повела после этого успеха со счетом 2:0 и для выхода в финал "молниям" достаточно еще двух побед.