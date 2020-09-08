Кучеров вошел в Топ-10 самых результативных россиян Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба НХЛ "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров поднялся на десятую строчку самых результативных легионеров из России в Кубке Стэнли. Это произошло после того, как в первом матче финала Восточной конференции против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась разгромной победой "Молний" со счетом 8:2, а Кучеров набрал пять очков, забив один гол и совершив четыре голевых паса. После этого в активе Кучерова в матчах плей-офф стало 82 балла (34+48) в 79 сыгранных матчах. Благодаря своей результативности Никита обошел в списке Вячеслава Козлова (79 очков, 118 матчей).

Теперь следующим ориентиром Кучерова в данном списке является результат Александра Могильного, в 124 матчах набравшего 86 очков.

В тройку же лучших по этому показателю входят Сергей Федоров – лидер списка, набравший 176 баллов в 183 встречах, нападающий "Питтсбург Пингвинз2 Евгений Малкин (169 очков, 166 игр) и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (131 балл, 136 матчей).