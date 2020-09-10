Кучеров догнал Буре в списке русских снайперов Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров снова забил в Кубке Стэнли – на сей раз его шайба стала решающей в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Тем самым форвард вошел в восьмерку лучших российских снайперов плей-оф НХЛ.

На счету Кучепрова теперь 35 голов (и 48 голевых передач) и он сравнялся по этому показателю в Павлом Буре, который свою карьеру в заокеанской Лиге уже завершил. Теперь целью Никиты станет результат Александра Могильного (39 шайб), который идет в этом списке на седьмом месте. Первое место занимает капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (69 голов).

Кучеров также стал восьмым россиянином в НХЛ, кто забил за карьеру не менее 7 победных голов в плей-офф. Ранее это удалось Алексею Ковалеву, Сергею Гончару, Павлу Дацюку, Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову и Вячеславу Козлову.