Казнен борец, за которого заступался президент США

В субботу утром был приведен в исполнение смертный приговор в отношении борца Навида Афкари. 27-летний спортсмен был признан виновным в убийстве охранника и организации акций протеста.

Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари участвовал в антиправительственных демонстрациях в Иране. Кроме того, в городе Шираз он убил охранника, за что и был приговорен к сметной казни, сообщает ТАСС.

В защиту Афкари развернулась целая кампания, в которой участвовали президент США Дональд Трамп и глава UFC Дэйна Уайт. Дело Афкари называли политическим, а факт убийства охранника упорно замалчивался. Но приговор остался в силе и был приведен в исполнение.