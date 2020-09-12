Образование – это не развлечение, подчеркнул Фальков

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков не поддерживает такую форму учебного процесса, как edutainment (игровое обучение). Он признался, что является приверженцем старорежимных взглядов и считает, что образование — это труд.

"Чтобы получить хорошее образование, надо приложить усилия. Нельзя превращать образование в развлечение", — цитирует слова Фалькова РИА Новости.

Выступая на мероприятии "Российская креативная неделя", которое проходит 11-13 сентября в столичном Парке имени Горького, министр также высказал мнение, что состояться человек может и без высшего образования.

Однако, продолжил Фальков, наука утверждает, что более счастливыми и успешными в жизни все-таки являются люди образованные, поскольку они имеют "другую премию на рынке труда".