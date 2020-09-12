Дания нашла позитив в ситуации с Навальным и СП-2

Датский премьер Метте Фредериксен позитивно отреагировала на начало новой дискуссии о будущем газопровода "Северный поток – 2". Политик ранее высказывалась против газопровода, новость о возможной остановке строительства в связи с инцидентом с Алексеем Навальным восприняла положительно.

Фредериксен считает, что не нужно быть зависимыми от российского газа, и было бы хорошо начать новую дискуссию на этот счет, передает Датское радио на своем сайте.

Дания дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на своей территории последней. Оставшиеся недостроенными 7% газопровода приходятся на Данию.

Трубопровод идет в обход транзитных государство и проходит через ИЭЗ и территориальные воды Германии, Дании, Швеции, Финляндии, России. Российский лидер Владимир Путин заявил, что строительство будет завершено или в конце этого года, или в первом квартале следующего.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока – 2" в Германии начались после госпитализации Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивать, что увязывать экономический проект с делом Навального нецелесообразно. Однако после сообщения немецких военных токсикологов о том, что Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил надежду, что Россия не вынудит ФРГ сменить позицию. СМИ расценили это как угрозу остановить проект.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России до Германии. Российски лидер Владимир Путин сообщил, что строительство трубопровода будет завершено максимум в первом квартале следующего года.