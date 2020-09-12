Начштаба ВВС США прогнозирует войну, сопоставимую со Второй мировой

Военно-воздушные силы США должны будут измениться – и быстро – для того, чтобы у них был шанс на победу в случае будущей войны. Такова главная мысль доклада нового начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, озаглавленного "Ускорить изменения или проиграть" ('Accelerate Change or Lose').

Чтобы победить в возможной будущей войне с Россией и Китаем, ВВС США должны отказаться от устаревших миссий и техники, а также от программ, которые не помогут им в противодействии будущим угрозам. "Будущие бюджетные ограничения скорее всего потребуют самых трудных решений о структуре ВВС за последние несколько поколений", – цитирует доклад Брауна портал Defense News.

Будущая война с близкой по мощи страной не будет похожа на войны последних двух десятилетий, предупреждает Браун. Такая война, по его мнению, не будет разворачиваться вдали от берегов США – военные летчики должны быть готовы воевать, неся боевые потери в условиях рисков для страны, больше похожих на эру Второй мировой войны.

Браун станет первым чернокожим военачальником, которые возглавит отдельный вид войск в Вооруженных силах США. Ожидается, что в первый раз он обратится к своим новым подчиненным в понедельник, 14 сентября.