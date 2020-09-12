Макгрегор арестован французской полицией за попытку сексуального насилия и обнаженку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор арестован полицией Франции за непристойное поведение. Инцидент с участием скандального спортсмена произошел на Корсике в одном из местных баров.

Как сообщает Daily Mail, 32-летнему бойцу смешанного стиля вменяют действия, которые можно интерпретировать, как "попытку сексуального насилия и демонстрацию сексуального поведения". Под последним подразумевают публичное оголение. Макгрегор был задержан, допрошен и вскоре отпущен из-под стражи. Обвинения он отрицает.

Инцидент на Корсике произошел во время путешествия со своей невестой Ди Девлин, с которой Конор растит двух детей.