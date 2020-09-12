"Сочи" вышел на первое место чемпионата России после победы над "Ахматом"

Футбольный клуб "Сочи" одержал победу над грозненским "Ахматом" в выездном матче седьмого тура российской премьер-лиги. Встреча проходила в столице республики Чечня и завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинцев.

Победу клубу с Черноморского побережья принес точный удар эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа, поразившего ворота соперника на 24 минуте. Для самого футболиста этот гол стал пятым в текущем сезоне чемпионата России, что позволило ему выйти на первое место в споре бомбардиров.

На первой строчке обосновался не только Нобоа – после семи туров в лидеры таблицы РПЛ вышел и "Сочи", набравший 15 очков. Благодаря этой победе клуб с юга страны на один балл опережает "Спартак". Впрочем, спартаковцам еще предстоит сыграть свой матч седьмого тура. В воскресенье, 13 сентября, "красно-белые" встретятся в дерби с ЦСКА.

Проигравший "Ахмат" с десятью очками занимает седьмое место.