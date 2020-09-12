Жильцы стали заложниками в собственном дворе

От жарких споров вспыхнули автомобили – громкий скандал в прямом смысле слова разгорелся на этой неделе в подмосковном Красногорске. Страсти накалились между жильцами одного из микрорайонов и местными бизнесменами. Десятки людей стали невольными заложниками в собственном дворе. Что же стало искрой раздора и как теперь разрешить этот горячий конфликт?

Каждое утро жильцы домов одного из районов подмосковного города Красногорска выходят на улицу с опаской. Люди переживают за свое здоровье и имущество. У страха есть весомые причины – на этой неделе у одного из их соседей Замира Загитова сгорела машина. Красная легковушка за несколько минут превратилась в груду бесполезного хлама. Пожар начался в 2 часа ночи, пламя увидели таксисты и начали сигналить. Жильцы, выбежавшие из дома, попытались погасить огонь, но… Хозяин этого теперь уже автохлама уверен – машину кто-то поджег. Иномарка у него новая и вряд ли загорелась бы сама. Этой же версии придерживаются и автоэксперты.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что современный автомобиль сам по себе загорается крайне редко. Все системы настроены так, что даже в случае, если попал огонь, у авто отключаются системы, прекращается подача бензина и т. д.

Загитов не исключает, что лишился авто из-за конфликта с местными бизнесменами. На кадрах любительского видео видно, как под покровом ночи на территорию поселка заходит некий мужчина в черной куртке и с длинными грязными волосами. В руках чужака целлофановый пакет из супермаркета и объявления. В них предупреждение – о планируемых строительных работах на парковке и просьбе убрать автомобили. Соседи обступили незнакомца и сняли его на камеры смартфонов. Незваный гость не стеснялся объективов и представился индивидуальным предпринимателем Святославом Корсуном. Он уверен, что автомобильная парковка у дома теперь его и жители обязаны ему платить!

Возмущению жильцов нет предела. У них и так проблем хватает – речь о давнем конфликте с представителями компании застройщика, которые фактически вывели их дома из состава коттеджного поселка. Любые вопросы, связанные с жителями многоквартирных домов и остальных жителей поселка, – все решается через давление, через манипуляции и принуждение. Если нужно в магазин или попасть на остановку общественного транспорта, то житель либо плати, либо едет по проезжей части.

По словам жителей многоквартирных домов, соседи из коттеджей решили отгородиться от них забором и установили пост охраны. Через КПП, которое ведет в поселок и на спорную территорию, теперь можно пройти только по пропускам, заплатив 700 рублей. Чтобы жильцам многоквартирных домов попасть в свой поселок, есть два варианта: проехать в сторону КПП, где их не пускают, и там развернуться или повернуть через сплошную линию в нарушение правил дорожного движения.

Жители, заблокированные в собственном дворе, уверяют, что готовы к переговорам с обитателями коттеджей, но те их словно не слышат. Отгородились длинной цепью, и теперь к многоквартирным домам ни проехать, ни пройти. Застряла даже пожарная машина, которая спешила тушить объятый пламенем автомобиль Замира Загитова. Гендиректор компании-застройщика в этих, мягко сказать, неудобствах, похоже, не видит ничего страшного.

"Я являюсь собственником земли. Я имею право на своей земле делать то, что я хочу", – заявляет генеральный директор компании застройщика Андрей Зубарев.

Тем временем, ИП Святослав Корсун активно осваивает новую территорию. Чтобы огородить, якобы, свои земли, он привез забор и нанял рабочих для его установки.

История противостояния собственников квартир с предпринимателями весьма непростая. После происшествия со сгоревшей машиной люди уже не знают, чего ждать дальше. Возмущенные жители поселка пишут во все инстанции и надеются на помощь правоохранителей. А в полиции ждут результатов экспертизы сгоревшего авто. Если окажется, что это был поджог, будет возбуждено уголовное дело.