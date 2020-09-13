Сгоревшая восьмиэтажка оказалась самостроем

Сгоревший в Краснодаре многоэтажный дом оказался самостроем, возведенным без разрешительных документов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет. Сейчас решается вопрос о выделении компенсации пострадавшим – этим займется специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Российской улице произошел пожар. Очаг возгорания предварительно находился на деревянной мансарде восьмого этажа. По другой версии, первым загорелся седьмой этаж, затем огонь перекинулся на мансарду. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края распространила сообщение, из которого следует, что причиной возгорания является короткое замыкание в неисправной проводке.

Со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах ТАСС сообщил, что монтаж электропроводки был осуществлен неправильно. Также выявлены ошибки при проектировании и строительстве. Известно, что дом введен в эксплуатацию по судебному решению.

Общая площадь пожара составила 4,4 тысячи квадратных метров, сгорели 88 квартир. Пришлось эвакуировать более 300 жителей, они размещены в одной из гостиниц города.

Восьмиэтажный дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Сейчас специалисты обследуют конструкции здания на предмет возможного обрушения.