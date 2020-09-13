Пожар в жилом доме в Краснодаре: идет прокурорская проверка

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме на улице Российской в краевом центре. Там полностью выгорел мансардный этаж, жильцы эвакуированы.

Дом состоит из 384 квартир и 164 коммерческих помещений. Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже и распространилось на другие помещения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На место пожара выезжали прокурор Краснодара и прокурор Прикубанского муниципального района. Из дома были эвакуированы 300 жильцов, их разместили в гостинице "Кавказ".

По данным главка МЧС России по Краснодарскому краю, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания находился на 7-м этаже, огонь быстро распространился на 8-й этаж – мансардный, полностью выполненный из деревянных конструкций.

Возгорание возникло около 02:15, позже пожар был локализован на площади 4400 квадратных метров. По данным МЧС, пострадавших нет.

При этом по данным прокуратуры предварительной причиной возгорания является короткое замыкание.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в связи с пожаром прервал избирательный отпуск. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям он объявил о вводе на территории пострадавшего дома локального режима чрезвычайной ситуации. Ситуацию с помощью жильцам горевшего дома Первышов берет под личный контроль.

Как сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев, при пожаре в многоквартирном доме были повреждены 54 квартиры.