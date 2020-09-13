Крупный пожар в Краснодаре локализован

По информации Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, пожарным удалось локализовать на площади 4,4 тысячи квадратных метра крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье на мансардном этаже многоквартирного дома в Краснодаре. В 6 часов утра воскресенья открытое горение было ликвидировано.

По имеющейся информации, дом не газифицирован, в настоящее время в связи с пожаром он отключен от электричества и водоснабжения, передает ТАСС.

Как сообщалось, возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома около 02:15. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через шесть минут после вызова, и к этому времени огнем было охвачено уже 800 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 300 человек. Пожару присвоен четвертый номер сложности, борьбу с огнем ведут 175 человек, задействовано 54 единицы спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин сообщил, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Он уточнил, что пожар произошел в квартире на седьмом этаже, после чего перекинулся на полностью деревянный мансардный – восьмой- этаж. В результате происшествия повреждено почти 90 квартир, мансардный этаж сгорел полностью.