В Краснодаре тушат крупный пожар

В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Краснодаре возник крупный пожар в восьмиэтажном жилом доме. Возгорание возникло на мансардном этаже, площадь пожара достигла 2 500 квадратных метров.

В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома, данных о пострадавших не поступало. Сейчас на мансардном этаже здания идет открытое горение, борьбу с огнем ведут более 140 человек, задействовано 40 единиц техники, передает ТАСС.

Пожар, которому присвоен четвертый номер сложности, продолжает распространяться, локализовать его пока не удается.