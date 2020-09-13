Крупный пожар в Краснодаре ликвидирован

Представители Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, в 7:45 воскресенья была объявлена полная ликвидация возгорания мансардного этажа многоквартирного дома в Краснодаре.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания был обнаружен на седьмом этаже многоквартирного дома, огонь быстро распространился на восьмой – мансардный – этаж, построенный из деревянных конструкций.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на воскресенье. Уже через шесть минут после его получения на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, но к этому моменту огнем было охвачено 800 квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратных метра. Из дома многоквартирного дома эвакуировали 300 человек. Жертв и пострадавших нет.