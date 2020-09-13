Последствия мощного пожара в Краснодаре сняли на видео с воздуха

Жилой восьмиэтажный дом на улице Российской в Краснодаре, вспыхнувший в ночь на воскресенье, 13 сентября, сняли на видео с дрона – кадры были опубликованы пресс-службой МЧС России.

Напомним, что в 2:15 в здании, где расположены 384 квартиры и коммерческие помещения, произошло возгорание. Огонь охватил весь верхний этаж, площадь пожара достигала 4400 квадратных метров. Пожарные отчитались о полной ликвидации горения к 7:43 утра.

В настоящее время около 300 жильцов дома размещены в гостинице "Кавказ".

По предварительной версии, причиной произошедшего могло стать неосторожное обращение с огнем. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ЧП.