Установлена причина пожара в жилом доме Краснодара

Причиной страшного пожара в краснодарской многоэтажке стал перегрев электропроводки, сообщил вице-мэр города Андрей Дорошев. По его словам, возгорание началось в квартире №50 на восьмом этаже здания, передает ТАСС.

Дом на Российской улице в Краснодаре загорелся около 2 часов ночи. Пламя быстро охватило весь восьмой этаж. 54 квартиры полностью выгорели. Общая площадь пожара составила более 4 тысяч квадратных метров. Всего в доме расположены 384 квартиры, в которых проживают порядка 800 человек. 300 жильцов были эвакуированы и размещены в гостинице

Ранее сообщалось, что многоэтажный дом оказался самостроем, возведенным без разрешительных документов. В эксплуатацию он был введен по решению суда. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что монтаж электропроводки в здании был осуществлен неправильно. Также выявлены ошибки при проектировании и строительстве. Сейчас проверки по факту случившегося проводят следственные органы региона и прокуратура Краснодарского края.