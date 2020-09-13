13 сентября 2020 16:34

Очевидец запечатлел самое начало страшного пожара в Краснодаре

Анна Куликова

Анна Куликова
ВКонтакте

Жительница сгоревшего многоквартирного дома на Российской улице в Краснодаре Анна К. запечатлела первый очаг возгорания, возникший в здании в ночь на воскресенье, 13 сентября.

По словам женщины, в ночь пожара ее разбудили крики соседей и отсветы пламени. Из своего окна на седьмом этаже злополучного дома она заметила, что в квартире напротив, отделенной от нее двором-колодцем, бушует огонь.

"Я сфотографировала, перед тем как собрать вещи и бежать. Моментально пошло все по крыше по кругу", – поведала она в социальных сетях, отметив, что фото было сделано в 2:14.

При этом Анна подчеркнула, что огонь возник в квартире, а не на кровле здания, отметив, что "пока вниз все спустились, уже все полыхало".

Квартира женщины оказалась в числе 64 квартир, уничтоженных в ходе пожара. Около 300 человек лишились жилья, им была предоставлена возможность для временного размещения в гостинице "Кавказ".

По последним данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка – в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, региональная прокуратура организовала проверку.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший дом может быть самостроем, возведенным без соответствующих разрешительных документов.

происшествия новости пожар Краснодар