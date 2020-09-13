Очевидец запечатлел самое начало страшного пожара в Краснодаре

Жительница сгоревшего многоквартирного дома на Российской улице в Краснодаре Анна К. запечатлела первый очаг возгорания, возникший в здании в ночь на воскресенье, 13 сентября.

По словам женщины, в ночь пожара ее разбудили крики соседей и отсветы пламени. Из своего окна на седьмом этаже злополучного дома она заметила, что в квартире напротив, отделенной от нее двором-колодцем, бушует огонь.

"Я сфотографировала, перед тем как собрать вещи и бежать. Моментально пошло все по крыше по кругу", – поведала она в социальных сетях, отметив, что фото было сделано в 2:14.

При этом Анна подчеркнула, что огонь возник в квартире, а не на кровле здания, отметив, что "пока вниз все спустились, уже все полыхало".

Квартира женщины оказалась в числе 64 квартир, уничтоженных в ходе пожара. Около 300 человек лишились жилья, им была предоставлена возможность для временного размещения в гостинице "Кавказ".

По последним данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка – в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, региональная прокуратура организовала проверку.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший дом может быть самостроем, возведенным без соответствующих разрешительных документов.