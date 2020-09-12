Снятие ограничений: жизнь в Питере возвращается в привычное русло

Какие ограничения сняли в Санкт-Петербурге?

Первых посетителей петербургских кинотеатров встречают шампанским и аплодисментами. За пять месяцев киноманы настолько соскучились, что раскупили все билеты на первый ночной сеанс. Открытие кинозалов приурочено к национальной кампании "Идем в кино".

К этой акции присоединились кинотеатры и прокатчики, продюсеры и телеканалы. Все они очень хотят, чтобы мы с вами вернулись в залы, выбрали фильм по душе и, поудобнее устроившись в кресле, получили незабываемые впечатления.

Сами актеры и режиссеры тоже с нетерпением ждали громкие кинопремьеры. Это и фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, драма "Доктор Лиза" и долгожданный "Стрельцов" Алексея Учителя – фильм о судьбе легендарного советского футболиста.

"Атмосфера зрительского зала, пусть даже через одного сидят, общение, эмоциональное состояние, если его дает экран, это ничем не заменить", – уверен народный артист России Алексей Учитель.

Вместимость кинозалов ограничена наполовину. Зрителей рассаживают в шахматном порядке. Аналогичные требования и для петербургских театров. Все посетители обязаны быть в масках. Исключение – для артистов. В Театре Эстрады имени Райкина новые правила обыграли, надев карнавальные маски.

Начиная с сегодняшнего дня, в Петербурге полноценно заработают торговые центры – откроют фудкорты и магазины-островки. Разрешено бронировать места в санаториях и пансионатах. Пыль стирают и с книжных полок – в библиотеках открываются читальные залы.

Музей-заповедник "Петергоф" впервые после карантина открывает парадные залы Большого дворца и музея "Особая кладовая". Лучший подарок к юбилею – в эти дни здесь отмечают 315 лет со дня основания. Жизнь в Петербурге постепенно возвращается в привычное русло.