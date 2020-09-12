Дух захватывает: хайдайвинг в Крыму

В Крыму в объектив съемочной группы "Вестей в субботу" попали прыгуны-экстремалы – участники мирового первенства.

Пять секунд свободного падения в воду. Прыжки, от которых захватывает дух. Экстремальный и зрелищный – хайдайвинг спорт для бесстрашных атлетов.

Шаг почти в пропасть и полет в 27 метров. Максимальная высота, с которой человек может прыгать в воду. На Кубке мира, что проходит в Крыму, спортсмены выступают на пределе своих возможностей.

"Я не иду туда за страхом, я иду выживать, побеждать. Я понимаю, что это сложно, но я могу это сделать", – сказал Артем Сильченко, хайдайвер.

Посмотреть в глаза своему страху в Крым приехали спортсмены из разных стран. Кубок мира свое название подтверждает составом участников. Несмотря на санкции и коронавирус, 13 хайдайверов уже в четвертый раз соревнуются в российском Крыму.

"Мы не соревновались уже год. И это первая для нас возможность собраться и понырять. Я люблю Крым. Здесь удивительно!" – признался Блейк Олдридж, спортсмен из Великобритании.

"Мы еще вчера вечером думали, что ничего не получится. Большие проблемы с визами, с пониманием других стран. Колумбия больше всех хотела, чтобы колумбиец летел. Они сами его доставили в Европу, нашли рейс", – рассказал : Анри Канунов, вице-президент Российской федерации по прыжкам в воду.

Даже такие профессионалы в воду прыгают не сразу. Мешает сильный ветер. Спортсмены уже наверху меняют свои прыжки на более легкие.

Зрелище, что собрало тысячи зрителей, в Ялте проходит впервые. В этом году спортсмены скалы поменяли на первую в мире модульную вышку, которую можно "передвигать" по всему миру.

"Оценивается все очень просто: толчок, который должен быть сильным, мощным, безопасным по расстоянию от платформы, полет, который должен быть эстетически красивым, и вход в воду", – пояснил Андрей Рублев, главный судья соревнований.

На ялтинское побережье все они обещают вернуться и в следующем году, чтобы доказать зрителям и самим себе, что страхи можно преодолевать.