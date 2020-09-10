Приморский экстремал рассказал, как готовился к прогулке в шторм над волнами

Стали известны детали экстремального видео, снятого 8 сентября, когда на Приморье обрушился тайфун "Хайшен". Как рассказывала "Вести:Приморье" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", местный житель Дмитрий Судницын решил прогуляться прямо над огромными морскими волнами в бухте Валентин.

Мужчина натянул стропы между мысами Силина и Титова, по которым и совершил экстремальную прогулку. Между тем, волны под ним достигали высоты 40 метров. Как рассказал сам Дмитрий, они с другом уже несколько лет занимаются разными видами экстремального спорта: скалолазанием, роупджампингом (прыжки со скал на альпинистских верёвках). В том числе, освоили так называемый хайлайн. Причем Дмитрий занимается этим два года, его коллега – Александр Мельник – уже 10 лет.

Ходить по стропам, натянутым на высоте, очень опасно. Ребята практикуются в бухте Валентин на базе активного отдыха. К счастью, тайфун "Майсак" не повредил их лагерь. Скалы защитили бухту от шквалистого ветра.

Тренировки экстремалов проходят ежедневно. Стропы натянуты на высоте примерное на высоте 50 метров. В день шторма, который принес тайфун "Хайшен", ребята решили не отменять обычных практических занятий. Говорят, на высоте особо сильного ветра не наблюдалось. Зато внизу под ними стихия действительно разбушевалась. Брызги долетали до натянутых строп.

Как рассказал Дмитрий, какого-то особенного страха из-за волн не было: "Всегда есть волнение и адреналин на высоте, когда идёшь по стропе. Это инстинкт самосохранения. Сами волны нас не очень напугали. Тренировка прошла как обычно. Чувствовали какой-то восторг от стихии".