Приморский экстремал во время тайфуна прошелся по канату над бурлящим морем

Тайфун "Хайшен" приморским экстремалам только на руку. В Сети каждый день появляются новые впечатляющие ролики. Так, канатоходец Дмитрий Судницын прошелся по натянутым стропам между мысами Силина и Титова. К слову, волны там достигали сорока метров в высоту.

Пользователи с замиранием следили за экстремалом и делились впечатлениями. Одна из подписчиков отметила: "Когда Дима сорвался, у меня сердце остановилось".

Не менее эпатажное видео выложила девушка, которая на шпильках и в чулках каталась по волнам на сёрфе, сообщает "Вести Приморье", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1".

Ранее компания приморцев сняла зрелищный клип, как во время тайфуна огромные волны разбиваются о скалы.

Напомним, тайфун "Хайшен" обрушился на Владивосток в ночь на 8 сентября. Он обесточил 36 домов в пригороде Владивостока и семь — в районе Эгершельда. 8, 9 и 10 сентября влияние тайфуна ощутили и жители Хабаровского края. Ливни с порывами ветра наблюдались в южных и центральных районах региона.