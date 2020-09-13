"Реал" надеется продать некогда самого дорогого футболиста мира

Мадридский "Реал" готов продать в "Манчестер Юнайтед" нападающего Гарета Бэйла. Чемпион Испании оценил 31-летнего валлийца в 20 миллионов евро.

Контракт Бэйла с "королевским клубом" заканчивается через два года, но мадридцы хотят продать Гарета именно сейчас. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не видит валлийца в основном составе. В прошлом сезоне бронзовый призер Евро-2016 сыграл всего 16 матчей, в которых забил 2 мяча.

Интерес к валлийцу проявляет "Манчестер Юнайтед". "Реал" согласен продать нападающего за 20 миллионов евро. В 2013 мадридцы приобрели Бэйла у "Тоттенхэма" за 110 миллионов , и Гарет стал самым дорогим футболистом мира.