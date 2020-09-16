"Реал" хочет вернуть Бэйла в "Тоттенхэм" в обмен на Алли

Нападающий Гарет Бэйд может вернуться в "Тоттенхэм" после семи лет, проведенных в "Реале". В обмен мадридцы хотят получить полузащитника Деле Алли.

"Реал" собирается расстаться с Бэйлом, который оказался лишним в команде Зинедина Зидана. Мадридцы рассматривают разные варианты трудоустройства 31-летнего валлийца. Весьма вероятно, что Гарет вернется в "Тоттенхэм", где он играл до отъезда в Испанию.

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви в свою очередь хотел бы вернуть Бэйла. Лондонцы готовы арендовать футболиста и платить ему половину зарплаты. Но не исключено, что переход Шарета станет частью другой сделки. "Реал" хотел бы заполучить полузащитник "шпор" и сборной Англии Деле Алли.