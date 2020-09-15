Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм". Если его не перехватит "МЮ"

Ведущий полузащитник футбольной сборной Уэльса Гарет Бэйл, который в 2013 году перебрался из лондонского "Тоттенхэма" в мадридский "Реал", этой осенью может отправиться в обратном направлении. Главный тренер "сливок" Зинедин Зидан не видит игрока в составе и "Королевский клуб" готов расстаться с валлийцем.

При этом довольно долгое время внутренний конфликт тренера и игрока был на руку Бэйлу с точки зрения финансов: от категорически отказывался разрывать контракт, который действует у него до 2022 года, не собирался никуда уходить и даже не обсуждал вопрос снижения заработной платы. Но, конечно, валлиец хотел играть и это, похоже, стало главной причиной того, что футболист теперь, скорее всего, уедет из Мадрида.

При этом по информации ESPN, на форварда претендует, в первую очередь, "Тоттенхэм", за который он выступал с 2007 по 2013 год, а также другой английский клуб "Манчестер Юнайтед". При этом, кажется, что "шпоры" имеют большие шансы в борьбе за 31-летнего хавбека.

Португальский наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал понять руководству клуба, что команде нужно усиление в атаке и лондонцы, которые уже вели переговоры с "Реалом" по Бэйлу, вернулись к этому вопросу на фоне заявлений мадридистов о том, что они готовы пойти на выплату части зарплаты валлийца.

Сам Бэйл публично не комментирует свой возможный переезд с юга Европы на север, но, как сообщают инсайдеры, он предпочел бы перебраться не в "Тоттенхэм" к Моуринью, с которым работал в прежние годы в "Реале", а в "МанЮнайтед" к Оле-Гуннару Сельшеру. Но "МЮ" пока считает переход Бэйла резервным вариантом на случай, если сорвется трансфер Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".