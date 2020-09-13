Великобритания обошла антироссийские санкции

Британская электроника будет поставляться в Россию в обход санкций, стороны нашли решение вопроса, сообщил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Речь о блоках электроники для приемника излучения космического телескопа "Спектр-УФ". Из-за санкций, введенных в 2014 году, британская компания E2V не смогла поставлять в Россию оборудование оборонного значения.

Разработчикам телескопа пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты, цитирует Сачкова РИА Новости. Согласно действующему контракту, поставку всей аппаратуры должны завершить в 2022 году.

"Спектр-УФ" с диаметром зеркала в 1,7 метра предназначен для наблюдений в недоступном наземным телескопам участке ультрафиолетового спектра. С помощью обсерватории ученые смогут изучать так называемую "раннюю Вселенную": образование звезд, эволюцию галактик, атмосферы экзопланет и пр.

Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. "Спектр-УФ" отправят в космос с космодрома Восточный. Запуск запланирован на 2025 год.