"ВКонтакте" пробился через украинскую блокировку

Соцсеть "ВКонтакте" нашла способ обойти блокировку на Украине – правда, только в мобильном приложении. Как сообщается на странице "VK Украина", команда "ВКонтакте" улучшила работу прокси в мобильном приложении соцсети, так что им по-прежнему можно пользоваться без VPN.

Соединение теперь стабильнее, и пользователи могут комфортно общаться с близкими, слушать любимые песни, читать и публиковать заметки, заниматься ежедневными делами и бытовыми хлопотами с помощью мини-приложений, говорят представители "ВКонтакте".

Доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru власти Украины запретили в мае 2017-го – первоначально на 3 года. По мнению МИД России, таким образом Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

В мае этого года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, продлив запрет российских сайтов и соцсетей еще на три года.

С компьютера доступ к соцсети для жителей Украины по-прежнему возможен только с помощью VPN, передает РИА Новости.