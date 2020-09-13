Лавров объяснил, почему санкции не останутся без ответа

Россия не оставит без ответа возможные новые санкции, которыми грозят России западные страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

"Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", – сообщил он в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин".

Оставлять санкции без ответа было бы неправильным "с точки зрения законов дипломатии", пояснил Лавров. Кроме того, Россия хочет "ограничить негативное влияние различных западных структур, государств и многочисленных так называемых неправительственных организаций на те планы, которые существуют в нашей стране, которые существуют у наших союзников".

Такой реакции Россию научила "история с западными санкциями", которые начались "задолго до украинских событий, задолго до референдума в Крыму", отметил министр.

"Это еще администрация Обамы запустила этот процесс, после того как Эдвард Сноуден оказался на нашей территории, потому что его преследовали за то, что он, да, наверное, нарушил законы Соединенных Штатов, но он разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур Соединенных Штатов", – подчеркнул Лавров.