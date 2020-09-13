Россия не собирается зависеть от прихотей Евросоюза

Евросоюз пожертвовал стратегическими интересами в угоду "сиюминутным желаниям" не отставать от США в "наказании России", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Россия уже привыкла к санкциям и убедилась в ненадежности западных партнеров, включая ЕС, отметил глава МИД РФ. "У нас было очень много планов, далеко идущих планов. И наша общая география, наша общая логистика, конечно же, обеспечивает нам очень серьезные сравнительные преимущества. И не использовать эти сравнительные преимущества в геополитической конкуренции, в геоэкономической конкуренции, которые сейчас обостряются, конечно, является крупной ошибкой", – подчеркнул он в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин".

Теперь Россия понимает, что будущие планы должна выстраивать в расчете на возможность "возвращения к полноформатному партнерству с ЕС", но и не забывая о "страховочной сетке", которая обеспечит "все возможности", если Евросоюз "останется на своих негативных деструктивных позициях".

"Чтобы мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе", – подчеркнул Лавров.