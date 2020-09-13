Москва никогда не дружит против кого-то, заявил Лавров

Политику дружбы против кого-то Россия воспринимает как чуждую, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1", комментируя недавнюю встречу глав МИД России и Китая.

"Ни мы, ни Китай никогда, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. В самом вопросе, настрое на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, содержится уже ответ о том, как мы к этому относимся. У нас совершенно другая дипломатическая и политическая культура", – подчеркнул Лавров в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин".

"Мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое ухудшение отношений, сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатии у Вашингтона или у кого-то еще. Поэтому дружить против – это, по-моему, это противоречит самому смыслу слова "дружба", – добавил министр.