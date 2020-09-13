"Буревестник" может неожиданно ударить, предупредил генерал-лейтенант Хокенхалл

Российская крылатая ракета "Буревестник" может находиться в воздухе несколько лет и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру, предупредил руководитель военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. И подчеркнул, что практически бесконечно время пребывания в воздухе в ожидании у ракеты – благодаря ядерному двигателю.

Хокенхалл указал, что Россия активно инвестирует в развитие подводного флота и глубоководных океанических средств. Например, в подводный автономный аппарат, который может повредить кабели, проложенные по дну океана или доставлять ядерные боевые заряды к целям в море и на берегу. И военное руководство РФ наращивает вооружение не количественно, а качественно, оперативно разрабатывая новые виды. Они поняли, как создать Западу как можно больше проблем, добавил глава военной разведки.

По словам генерала, Россия – это очень геополитическая угроза для европейской безопасности. Пекин тоже становится угрозой мировому порядку, передает "Санди Телеграф".

Ранее Москва не раз заявляла, что никакой угрозы мировой безопасности не представляет, и подобные утверждения отрицала.