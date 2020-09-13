Зеленский объяснил выдвижение другого комика

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему партия "Слуга народа" выдвинула комика Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы. Городу нужен "символ честности, культурного лидерства и порядочности", сказал Зеленский.

Филимонов известен по участию в команде КВН "Одесские джентльмены" (как вариант "Клуб джентльменов Одесского государственного университета") — одесситы выходили на сцену в белых кашне и с курительными трубками. Затем Филимонов стал звездой ТВ как ведущий передачи "Джентльмен-шоу" и участник "Маски-шоу". На счету 68-летнего комика несколько фильмов: "Криминальный талант", "Семь дней с московской красавицей" и др. Автор кандидатской работы по филологии "Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы".

Зеленский напомнил, что Одессу обычно представляли великие писатели, художники, спортсмены и ученые, превратившие город в жемчужину. А Филимонов является тем кандидатом, за которого партии будет не стыдно.